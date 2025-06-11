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Степашин — о новом тренере «Динамо»: скоро всё узнаете, хотя это секрет Полишинеля

Степашин — о новом тренере «Динамо»: скоро всё узнаете, хотя это секрет Полишинеля
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о кандидатах на пост нового главного тренера бело-голубых.

«Моё мнение — что тренер должен быть российский. Я считаю, особенно сейчас, когда мы не играем на международной арене, что деньги тратить на иностранцев? У нас свои есть. Мы рассматриваем разных представителей футбола, в том числе Станислава Саламовича Черчесова. Остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете, хотя это секрет Полишинеля», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что «Динамо» договорилось с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России, о назначении на пост главного тренера. Подчёркивалось, что стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

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