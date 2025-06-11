Глава ФИФА Инфантино сообщил, что на матче-открытии клубного ЧМ будет аншлаг

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что на матче-открытии клубного чемпионата мира — 2025 ожидается ажиотаж. В этой игре встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Интер Майами» США.

«Да, на «Хард Рок Стэдиум» ожидается аншлаг и замечательная атмосфера. Это будет историческое событие. Сыграют две совершенно разные команды мирового масштаба. Стадион будет полон», — приводит слова Инфантино ESPN.

Команда из Флориды, за которую выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, основана в 2018 году, в её активе есть Кубок Лиг, Открытый кубок США, а также победа в регулярном чемпионате МЛС. «Аль-Ахли» существует с 1907 года, команда многократно выигрывала Лигу чемпионов КАФ, Кубок обладателей Кубков КАФ, Суперкубок КАФ, а также многочисленные национальные титулы. Ранее «Аль-Ахли» признали «Командой века» в Африке.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые на восемь групп. Занявшие первое и второе места выходят в 1/8 финала.