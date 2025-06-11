Президент ФНЛ Измайлов: многие клубы в тяжёлой ситуации, месяц выдался жарким

Президент Футбольной Национальной Лиги Наиль Измайлов высказался о финансовом положении клубов Мелбет Первой лиги после завершения сезона-2024/2025.

«Сейчас многие клубы находятся в тяжёлой финансовой ситуации. Последний месяц действительно выдался жарким: пришлось много общаться с регионами, инвесторами. В дальнейшем учтём и более детально будем подходить к вопросам финансов», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, бронзовый призёр Первой лиги «Черноморец» не был допущен до участия в переходных матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиги из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ. После этого в СМИ появлялась информация о прекращении финансирования команды со стороны инвесторов клуба.