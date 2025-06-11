«Черноморец» предоставил необходимые гарантии для участия в Первой лиге-2025/2026

«Черноморец» сообщил о готовности выступить в следующем сезоне Первой лиги. Ранее клуб не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Уважаемые болельщики!

Информируем вас, что в рамках заседания комиссии по лицензированию РФС ФК «Черноморец» предоставил необходимые гарантии для участия клуба в Первой лиге-2025/2026.

Это стало возможным благодаря высокой вовлечённости всех участников процесса — Председателя наблюдательного совета, президента клуба, членов правления.

Уже в это воскресенье команда начнёт подготовку к новому сезону на базе в Абрау-Дюрсо.

Совместно мы сделаем всё, чтобы команда не только осталась на профессиональном уровне, но и радовала своих болельщиков качественной и достойной игрой. От всего сердца благодарим вас за преданность, за ваше терпение, за любовь к клубу. Ваша поддержка — это наш главный ресурс. «Черноморец» будет жить!

До встречи на трибунах стадиона «Центральный» в новом сезоне!» — сказано на официальном сайте команды.