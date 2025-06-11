Президент ФНЛ: у «Сочи» не было необходимости о чём-то договариваться с «Черноморцем»

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов прокомментировал слухи о подозрительном характере матча «Сочи» с «Черноморцем» в прошлом сезоне Первой лиги (2:1).

Ранее сообщалось, что сочинцы якобы пытались организовать договорной матч с командой из Новороссийска, «Черноморец» получил бы разрешение играть на стадионе в Адлере. И это гарантировало бы получение лицензии для участия в РПЛ. В случае победы «Сочи» занимал бы четвёртое место и выходил в стыковых встречах на «Пари НН». А «Черноморец», оказавшись на третьей строчке, играл бы с «Ахматом».

«По спортивному принципу не было места договорному матчу между «Черноморцем» и «Сочи». На игре был делегат, и ничего такого не было. Я был уверен, что быть и не могло, ведь с точки зрения результатов у «Сочи» не было необходимости о чём-то договариваться с «Черноморцем», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам прошлого сезона сочинцы вышли в РПЛ через переходные матчи, «Черноморец» не получил лицензию для участия в высшем дивизионе.