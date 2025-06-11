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Представители «Золотого мяча» заговорили о втором в истории вручении «Суперзолотого мяча»

Представители «Золотого мяча» заговорили о втором в истории вручении «Суперзолотого мяча»
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Представители «Золотого мяча» вспомнили о награде «Суперзолотой мяч» и задались вопросом, кто бы мог его получить в наши дни.

«Золотой мяч», не похожий ни на один другой. В 1989 году один игрок был удостоен трофея, которого больше никто не получал: «Суперзолотой мяч». Если бы эта награда была присуждена сегодня снова… Кто бы её заслужил?» — говорится в официальном аккаунте премии в социальной сети X (ранее Twitter).

«Суперзолотой мяч» был вручён единожды 24 декабря 1989 года лучшему футболисту последних трёх десятилетий. Награду получил нападающий Альфредо Ди Стефано, который обошёл в голосовании Йохана Круиффа и Мишеля Платини.

В 2024 году несколько изданий сообщали, что France Football планирует провести вторую в истории церемонию награждения «Суперзолотого мяча» в 2029 году.

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