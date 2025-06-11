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Президент ФНЛ Измайлов: не вижу казусов в ситуации со стыковыми матчами

Президент ФНЛ Измайлов: не вижу казусов в ситуации со стыковыми матчами
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что переходные матчи между клубами Мелбет Первой лиги и Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 прошли в соответствии с регламентом.

«При последующем более внимательном подходе к финансовым ситуациям клубов таких случаев, как в этом году, можно будет избежать. В ситуации со стыковыми матчами всё происходит в соответствии с регламентом, я не вижу казусов. Большая часть клубов высказала позицию за сохранение спортивного принципа. Команда РПЛ имеет преимущественное право перед командой Первой лиги, в связи с этим «Пари НН» имеет шансы остаться в РПЛ», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Согласно регламенту, в стыковые матчи по итогам основной части сезона попадают 13-я и 14-я команды РПЛ и третья и четвёртая команды Первой лиги, среди которых определяются два дополнительных участника РПЛ следующего сезона.

Занявший третье место в Первой лиге «Черноморец» не был допущен до стыковых игр из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ. Его место занял финишировавший пятым «Сочи». Занявшие в РПЛ 12-е место «Химки» также не прошли лицензирование. Место подмосковной команды в РПЛ может занять финишировавший на 13-й строчке и уступивший «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах «Пари НН».

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