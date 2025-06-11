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В «Спортинге» прокомментировали конфликт с Дьёкерешем

В «Спортинге» прокомментировали конфликт с Дьёкерешем
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Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш высказался на тему конфликта с нападающим команды Виктором Дьёкерешем.

«Дьёкереш забил 63 гола и отдал 10 результативных передач — великолепное выступление. Разумеется, это один из лучших футболистов, когда-либо выходивших на португальские поля.

Всё, о чем мы договаривались, — что не будем запрашивать прописанную в качестве опции выкупа сумму. В рамках той же встречи агент Виктора пытался оговорить точную сумму, но я ответил, что не хочу останавливаться на конкретной цифре, поскольку не знаю, что случится через год. Трудно сказать, будет ли это 40, 60 или 80 млн, я гарантировал лишь то, что не попрошу 100 млн, как это прописано в договоре.

«Спортинг» не станет настаивать на опции выкупа, но терпеть манипуляцию и оскорбления — тоже! Скажу так: мы не согласимся на сумму в € 60 млн + € 10 млн в виде бонусов. Отмечу ещё, что на данный момент «Спортинг» не получил ни одного официального предложения по Дьёкерешу», — приводит слова Варандаша Evening Standard.

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