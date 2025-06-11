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Игор Тудор заключит с «Ювентусом» новый двухлетний контракт — Романо

Игор Тудор заключит с «Ювентусом» новый двухлетний контракт — Романо
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Туринский «Ювентус» подпишет новый контракт с главным тренером Игором Тудором. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 47-летний специалист заключит с «бьянконери» контракт, рассчитанный до июня 2027 года. Подписание соглашения состоится в пятницу, все детали сделки уже улажены.

Тудор возглавляет «бьянконери» с марта 2025 года. Команда финишировала на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 70 очков.

На клубном чемпионате мира «Ювентус» сыграет в группе G с «Аль-Айном» из ОАЭ, английским «Манчестер Сити» и «Видадом» из Марокко.

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