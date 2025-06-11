«Узнали об этом за четыре дня до игры с «Динамо». Онопко — об уходе Карпина из «Ростова»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко поделился воспоминаниями об уходе Валерия Карпина из клуба. Специалист покинул команду в феврале 2025 года перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги. Место Карпина во главе «Ростова» занял испанец Джонатан Альба.

«Честно говоря, даже не думал, что Карпин уйдёт из «Ростова». Заранее об этом он мне не говорил. Все об этом узнали за четыре дня до игры с «Динамо», после сборов в Абу-Даби. Мы вернулись в Ростов, было собрание, и президент клуба объявил, что Валерий Георгиевич уходит и что Джонатан Альба — новый главный тренер. Никто об этом всём не знал до самого объявления. Уход Карпина я сначала воспринял как сон — не верил и не мог понять, почему он уходит. Как так?» — поделился Онопко в интервью Legalbet.

«Ростов» завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 38 очков в 30 встречах. Валерий Карпин, по данным СМИ, близок к назначению на пост главного тренера московского «Динамо».