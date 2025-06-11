Рой Кин — о сборной Англии: есть ли в коллективе правильный настрой? Едва ли

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал футболистов сборной Англии после поражения в товарищеском матче с национальной командой Сенегала (1:3).
«С одной стороны, не хотелось бы чересчур болезненно реагировать, но признаки не очень хорошие. Для них это были не лучшие дни.
Англичане неплохо начали игру, повели со счетом 1:0, предприняли несколько правильных изменений, но у тренера не будет хорошего летнего отдыха. У Тухеля есть причина для беспокойства.
Мы смотрим со стороны, но чего-то не достаёт. Они не выглядят счастливой командой. Есть ли в коллективе правильный настрой? Едва ли.
Англия была не в форме во всех аспектах игры, физически, морально, с точки зрения мотивации – в каждом аспекте», — приводит Goal.com интервью Кина для ITV Sport.
- 11 июня 2025
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