Месси, Суарес, Бускетс и Альба — в составе «Интер Майами» на клубный чемпионат мира — 2025

«Интер Майами» в социальной сети X (ранее Twitter) представил свой состав на клубный чемпионат мира — 2025, который стартует 15 июня матчем открытия турнира с египетским «Аль-Ахли».

Фото: ФК «Интер Майами»

На групповом этапе клубного чемпионата мира команда из МЛС также встретится с «Порту» (Португалия) и «Палмейрасом» (Бразилия). Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Отметим, что в состав включены Лионель Месси, а также его бывшие партнёры по «Барселоне» Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.