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Месси, Суарес, Бускетс и Альба — в составе «Интер Майами» на клубный чемпионат мира — 2025

Месси, Суарес, Бускетс и Альба — в составе «Интер Майами» на клубный чемпионат мира — 2025
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«Интер Майами» в социальной сети X (ранее Twitter) представил свой состав на клубный чемпионат мира — 2025, который стартует 15 июня матчем открытия турнира с египетским «Аль-Ахли».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ФК «Интер Майами»

На групповом этапе клубного чемпионата мира команда из МЛС также встретится с «Порту» (Португалия) и «Палмейрасом» (Бразилия). Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Отметим, что в состав включены Лионель Месси, а также его бывшие партнёры по «Барселоне» Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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