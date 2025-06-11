«ПСЖ» представил домашнюю форму на сезон-2025/2026

Победитель Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» презентовал новый домашний комплект игровой формы на сезон-2025/2026. Экипировка была разработана партнёром парижан фирмой Nike. Сообщается, что впервые в новом комплекте «ПСЖ» сыграет 15 июня с «Атлетико» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025.

«Ещё более легендарный, чем когда-либо, культовый комплект «Пари Сен-Жермен» переосмыслен благодаря тёмно-синей основе, ярким красным и белым вставкам и графическому оформлению в виде решётки, которое отдаёт дань уважения архитектурному наследию города. Этот дизайн воплощает парижскую идентичность клуба и его наследие. От улиц Парижа до трибун «Парк-де-Пренс»: эта майка — нечто большее, чем просто форма: это форма поколения, которое воспринимает футбол как культуру и преданность делу», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «ПСЖ».

Фото: ФК «ПСЖ»

Путь на клубном чемпионате мира «ПСЖ» начнёт в группе B. Помимо «Атлетико», соперниками парижан станут бразильский «Ботафого» и американский «Сиэтл Саундерс».