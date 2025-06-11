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Алексис Санчес извинился за непопадание сборной Чили на чемпионат мира — 2026

Алексис Санчес извинился за непопадание сборной Чили на чемпионат мира — 2026
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Нападающий сборной Чили Алексис Санчес принёс извинения болельщикам за непопадание своей национальной команды на чемпионат мира — 2026. Чилийцы уступили Боливии (0:2) и потеряли шансы на выход на мундиаль.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
10 июня 2025, вторник. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
2 : 0
Чили
1:0 Терсерос – 5'     2:0 Monteiro – 90'    
Удаления: Чавез – 19' / Сьерральта – 55'

«Грустно, чувствую себя ужасно. Никогда не переживал ничего подобного.

Мы обязаны попросить у людей прощения. Нужно продолжать трудиться.

Изменения уже есть, золотое поколение ушло, остался я один», — приводит слова футболиста ESPN.

После 16 матчей квалификационного этапа сборная Чили набрала лишь 10 очков, одержав две победы, четырежды сыграв вничью и потерпев 10 поражений. Команда находится на последнем, 10-м месте и за два тура до окончания отбора не сможет обойти идущую седьмой Венесуэлу, у которой 18 очков и матч в запасе.

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