Алексис Санчес извинился за непопадание сборной Чили на чемпионат мира — 2026

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес принёс извинения болельщикам за непопадание своей национальной команды на чемпионат мира — 2026. Чилийцы уступили Боливии (0:2) и потеряли шансы на выход на мундиаль.

«Грустно, чувствую себя ужасно. Никогда не переживал ничего подобного.

Мы обязаны попросить у людей прощения. Нужно продолжать трудиться.

Изменения уже есть, золотое поколение ушло, остался я один», — приводит слова футболиста ESPN.

После 16 матчей квалификационного этапа сборная Чили набрала лишь 10 очков, одержав две победы, четырежды сыграв вничью и потерпев 10 поражений. Команда находится на последнем, 10-м месте и за два тура до окончания отбора не сможет обойти идущую седьмой Венесуэлу, у которой 18 очков и матч в запасе.