Тренер «Ростова» Онопко прокомментировал слухи о летней распродаже игроков в клубе

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко высказался о возможных переменах в клубе перед стартом следующего сезона. Ранее сообщалось, что у жёлто-синих ожидается смена руководства, а ряд основных игроков может покинуть клуб.

«Слухов и новостей про «Ростов» сейчас действительно много. Но говорить об этой ситуации, наверное, можно будет только тогда, когда уже будут официальные подтверждения всем переходам, о которых сейчас говорят. Много же пишут не только про игроков, но и про руководство, что оно тоже может смениться. Но я по поводу этой ситуации могу так сказать: у меня президент спросил, когда я возвращаюсь из отпуска и когда мы начинаем сезон. Это был наш разговор с ним после финала Кубка. Получается, мне дали понять, что на меня рассчитывают в «Ростове».

Не знаю, что будет завтра и послезавтра, но у меня уже куплены обратные билеты на самолёт и на поезд в Ростов, куда я возвращаюсь после отпуска. 23-го числа мы собираемся и начинаем сборы. Ребята-сборники, может быть, чуть позже подъедут. Насколько я знаю, сейчас уже ищут соперников на летние сборы. Повторюсь, не знаю, что будет спустя время. Слухи всегда расходятся быстро. Меня многие спрашивают о ситуации в клубе, даже просто люди в городе. Можно понять, почему всем интересно, ведь все переживают за судьбу команды. Но мне президент сказал, что ждёт после отпуска. Поэтому, как я понял, многие остаются», — приводит слова Онопко Legalbet.

Во вторник, 10 июня, «Ростов» объявил о назначении нового генерального директора, которым стал Игорь Гончаров. Ранее в московский «Локомотив» перебрался форвард жёлто-синих Николай Комличенко. По данным СМИ, команду могут покинуть защитники Максим Осипенко и Илья Вахания.