Кьеза хочет перейти в «Бетис» — El Correo de Andalucía

Полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза хотел бы начать новую главу в своей карьере, наиболее подходящим вариантом для этого футболист считает «Бетис». Об этом сообщает El Correo de Andalucía.

Согласно источнику, окружению игрока нравится атмосфера в испанском клубе. По мнению представителей хавбека, итальянец мог бы перезапустить там карьеру. На данный момент переговоров не было, Кьезе предстоит договориться об условиях сотрудничества с коллективом из Севильи, сами клубы также должны провести соответствующие переговоры.

Отмечается, что эта сделка может оказаться дешевле, чем возможный выкуп Антони из «Манчестер Юнайтед». Речь в данном случае идёт об аренде с опцией оформления перманентного трансфера.

Кьеза перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» летом 2024 года за € 12 млн, но не смог закрепиться в составе. В его активе 14 матчей, два гола и две результативные передачи за английскую команду. В АПЛ он провёл шесть встреч без результативных действий.