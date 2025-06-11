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Гладышев поделился, что сказал Личке после его ухода из «Динамо»

Гладышев поделился, что сказал Личке после его ухода из «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о своём общении с Марцелом Личкой после его ухода с поста главного тренера бело-голубых.

«Футбол состоит из того, что нужно просто выигрывать. И всё. Я общался с Марцелом после [отставки], сказал: «В этом есть и моя вина, потому что не забивал многие моменты. С тем же «Зенитом», с ЦСКА. Матчи могли сложиться по-другому. Может быть, вы бы остались». Но он ответил: «Это футбол, всё бывает», — cказал Гладышев.

Чешский специалист покинул свой пост в московском клубе по ходу минувшего сезона. «Динамо» завершило сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте.

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