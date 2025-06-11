«Это может произойти с каждым». Мората — о незабитом пенальти в финале Лиги наций
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Форвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал нереализованный пенальти в послематчевой серии с Португалией в финале Лиги наций УЕФА (2:2, 3:4 (пен.)).
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
«Я снова потерпел неудачу, как это может произойти с каждым на работе или в жизни. Я не плакал. Был готов, но в жизни надо развиваться. Мои дети и семья были на трибунах. Сейчас мы снова переживаем трудные времена, но в жизни нужно учиться», — приводит слова Мораты издание AS.
Сборная Испании дошла до финала Лиги наций — 2024/2025, но уступила в серии пенальти. Мората оказался единственным игроком в составе обеих команд, не реализовавшим свою попытку. С ударом форварда «Галатасарая» справился голкипер португальцев Диогу Кошта.
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