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Анхель Гомес пополнил состав «Марселя»

Анхель Гомес пополнил состав «Марселя»
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Атакующий полузащитник Анхель Гомес на правах свободного агента перешёл в «Марсель». Об этом сообщает официальный сайт «Олимпика».

Контракт футболиста с «Лиллем» был рассчитан до 30 июня 2025 года, стороны его не продлили.

Гомес является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, хавбек играет за сборную Англии.

В 20 матчах прошедшего клубного сезона Гомес забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам прошедшего сезона Лиги 1 «Марсель» расположился на втором месте в турнирной таблице.

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