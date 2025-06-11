Анхель Гомес пополнил состав «Марселя»

Атакующий полузащитник Анхель Гомес на правах свободного агента перешёл в «Марсель». Об этом сообщает официальный сайт «Олимпика».
Контракт футболиста с «Лиллем» был рассчитан до 30 июня 2025 года, стороны его не продлили.
Гомес является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, хавбек играет за сборную Англии.
В 20 матчах прошедшего клубного сезона Гомес забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
По итогам прошедшего сезона Лиги 1 «Марсель» расположился на втором месте в турнирной таблице.