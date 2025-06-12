Анчелотти рассказал о своих ближайших планах после выхода сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о планах на ближайшие три месяца до сентябрьских игр в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

«Во-первых, найти жильё. Во-вторых, поехать на клубный чемпионат мира. В-третьих, у меня большой список игроков, которые находятся по всему миру: в Бразилии, в Европе, в арабских странах. Около 70 футболистов, у нас будет время оценить каждого из них. Нет определённого списка из 25-26 игроков, которые точно поедут на ЧМ», — приводит слова Анчелотти Globo.

В сентябре бразильская сборная проведёт две встречи с национальной командой Чили и со сборной Боливии. Игры состоятся 3 и 6 сентября.