Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Касорлы помог «Овьедо» выйти в финал стыковых матчей за выход в Ла Лигу

Гол Касорлы помог «Овьедо» выйти в финал стыковых матчей за выход в Ла Лигу
Комментарии

«Овьедо» сыграл вничью с «Альмерией» в ответном полуфинальном стыковом матче за право выступать в Ла Лиге (1:1). По сумме встреч сильнее оказались карбайонцы, которые в первой игре одержали победу со счётом 2:1.

Испания — Сегунда . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
11 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 1
Альмерия
Альмерия
0:1 Мелеро – 24'     1:1 Cazorla – 50'    

Гонсало Мелеро на 24-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд, Санти Касорла на 50-й минуте сравнял счёт в этой игре.

В финале стыков «Овьедо» встретится с победителем противостояния «Мирандес» — «Расинг» (3:3 после первой игры).

По итогам регулярного сезона «Овьедо» занял третье место, заработав 75 очков. Напрямую в высший дивизион испанского первенства вышли «Леванте» (79 очков) и «Эльче» (77 очков).

Материалы по теме
«Эльче» вернулся в Ла Лигу, разгромив «Депортиво» в заключительном туре Сегунды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android