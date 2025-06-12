Гол Касорлы помог «Овьедо» выйти в финал стыковых матчей за выход в Ла Лигу
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«Овьедо» сыграл вничью с «Альмерией» в ответном полуфинальном стыковом матче за право выступать в Ла Лиге (1:1). По сумме встреч сильнее оказались карбайонцы, которые в первой игре одержали победу со счётом 2:1.
Испания — Сегунда . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
11 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 1
Альмерия
Альмерия
0:1 Мелеро – 24' 1:1 Cazorla – 50'
Гонсало Мелеро на 24-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд, Санти Касорла на 50-й минуте сравнял счёт в этой игре.
В финале стыков «Овьедо» встретится с победителем противостояния «Мирандес» — «Расинг» (3:3 после первой игры).
По итогам регулярного сезона «Овьедо» занял третье место, заработав 75 очков. Напрямую в высший дивизион испанского первенства вышли «Леванте» (79 очков) и «Эльче» (77 очков).
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