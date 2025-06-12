В среду, 11 июня, стартовал чемпионат Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. В этот день состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U21 11 июня:

Группа А. Словакия — Испания — 2:3;

Группа С. Польша — Грузия — 1:2;

Группа С. Португалия — Франция — 0:0;

Группа А. Италия — Румыния — 1:0.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.