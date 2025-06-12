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«Манчестер Сити» объявил об уходе Скотта Карсона, вратарь провёл два матча за шесть лет

«Манчестер Сити» объявил об уходе Скотта Карсона, вратарь провёл два матча за шесть лет
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Английский «Манчестер Сити» объявил об уходе из клуба 39-летнего голкипера Скотта Карсона, защищавшего цвета клуба с лета 2019 года. Как сообщает официальный сайт горожан, контракт вратаря истекает летом текущего года и не будет продлён.

«За время работы в «Сити» тренер вратарей Хаби Мансидор, а также коллеги Эдерсон и Стефан Ортега отмечали трудовую этику и позитивное отношение Карсона. Он был частью команды, которая завоевала 12 титулов за шесть сезонов, что стало историческим периодом успеха для команды Пепа Гвардиолы. Все в «Манчестер Сити» хотели бы поблагодарить Скотта за его тяжёлую работу и самоотдачу и пожелать ему удачи в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Манчестер Сити».

Фото: ФК «Манчестер Сити»

За шесть лет в «Манчестер Сити» Скотт Карсон принял участие в двух матчах команды. Вместе с клубом вратарь стал четырёхкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА, клубного чемпионата мира и ряда других турниров.

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