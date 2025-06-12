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«Такой товарищ нужен каждой команде». Холанд попрощался с третьим вратарём «Ман Сити»

«Такой товарищ нужен каждой команде». Холанд попрощался с третьим вратарём «Ман Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отреагировал на уход из клуба третьего вратаря Скотта Карсона. Ранее о расставании с 39-летним голкипером, чей контракт истекает летом 2025 года, объявил официальный сайт горожан.

«Такой товарищ нужен каждой команде. Всего наилучшего в новой главе, Скотт Карсон», — написал Эрлинг Холанд в своём аккаунте в социальной сети.

За шесть лет в «Манчестер Сити» Скотт Карсон принял участие в двух матчах команды. Вместе с клубом вратарь стал четырёхкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА, клубного чемпионата мира и ряда других турниров.

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