Гладышев — о бане российского футбола: хочешь в ЛЧ? Проводи хороший сезон и езжай в Европу

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос о мотивации в период отстранения российских команд от международных соревнований.

— Что чувствует молодой талантливый футболист в эпоху изоляции? Ты давно мог бы дебютировать в еврокубках.

— Обиду. Меня и ребят из сборной U19 это ещё напрямую коснулось. Заняли первое место в отборочной группе с немцами, в следующем раунде соперники были по силам. Понимал, что спокойно их пройдём. Хорошая команда. Была надежда, что молодых не отстранят, всё-таки юношеский турнир.

Конечно, охота прочувствовать и что такое Лига чемпионов. Я года полтора назад побывал на матче «Интер» – «Реал Сосьедад». Сильное ощущение. Мурашки от гимна. Понимаешь, что мог бы тоже участвовать в таком турнире… Надеюсь, ещё получится.

— Как сделать, чтобы обида не превращалась в демотивацию?

— У меня наоборот — супермотивация. Хочешь в Лигу чемпионов? Проводи хороший сезон и езжай в Европу. Работай — и тебя заметит европейский клуб, — приводит слова Гладышева Sports.ru.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.