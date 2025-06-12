Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка не возглавит ЦСКА. Тренер взял паузу на работу в России

Марцел Личка не возглавит ЦСКА. Тренер взял паузу на работу в России
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка не возглавит ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«ЦСКА проявил интерес к тренеру, с чешским специалистом созвонились люди из руководства клуба. Тренер взял время на раздумья, после чего решил окончательно сосредоточиться на карьере в Европе и ждать варианты продолжения работы там.

Личка не собирается рассматривать варианты с назначением в российский клуб в ближайшие месяцы», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее пост главного тренера армейцев покинул сербский специалист Марко Николич, с которым команда стала победителем Фонбет Кубка России — 2024/2025. Марцел Личка ушёл из «Динамо» 1 мая 2025 года.

Материалы по теме
«В первый же год выиграл чемпионат». У кандидата в тренеры ЦСКА есть важная фишка Николича
«В первый же год выиграл чемпионат». У кандидата в тренеры ЦСКА есть важная фишка Николича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android