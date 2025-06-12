Марцел Личка не возглавит ЦСКА. Тренер взял паузу на работу в России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка не возглавит ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«ЦСКА проявил интерес к тренеру, с чешским специалистом созвонились люди из руководства клуба. Тренер взял время на раздумья, после чего решил окончательно сосредоточиться на карьере в Европе и ждать варианты продолжения работы там.

Личка не собирается рассматривать варианты с назначением в российский клуб в ближайшие месяцы», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее пост главного тренера армейцев покинул сербский специалист Марко Николич, с которым команда стала победителем Фонбет Кубка России — 2024/2025. Марцел Личка ушёл из «Динамо» 1 мая 2025 года.