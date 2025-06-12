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Радимов заявил, что Карпин полетел в Москву. Ранее сообщалось, что он возглавит «Динамо»

Радимов заявил, что Карпин полетел в Москву. Ранее сообщалось, что он возглавит «Динамо»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин полетел в Москву. Ранее сообщалось, Карпин близок к назначению на пост главного тренера «Динамо».

«Он полетел в Москву. При том что его супруга летела вместе со всеми нами в Санкт‑Петербург. А дальше можно думать всем остальным», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что бело-голубые договорились с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России, о назначении на пост главного тренера. Подчёркивалось, что стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

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