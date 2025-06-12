В ЦСКА отреагировали на слухи о возможном переходе форварда, игравшего в чемпионате Турции

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на возможный переход сенегальскего центрального нападающего турецкого «Истанбул Башакшехир» Филиппа Кени в московский клуб.
«Этот слух просто «утка» и не более», — написал Брейдо в своём телеграм‑канале.
Ранее Footmercato сообщил, что ряд клубов заинтересован в футболисте, но ЦСКА находится в числе главных фаворитов.
Контракт Кени с турецким клубом истекает в конце июня. В минувшем сезоне сенегальский нападающий сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав шесть результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 1,5 млн.
Российские футболисты за рубежом: