Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Бразилии рассказали новые подробности о вероятном трансфере Жерсона в «Зенит»

В Бразилии рассказали новые подробности о вероятном трансфере Жерсона в «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсон склонен принять предложение санкт-петербургского «Зенита» о трансфере. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По информации источника, сложности заключаются в том, что сине-бело-голубые хотели договориться о рассрочке в выплатах за переход бразильца. «Фламенго», в свою очередь, не начал подобные переговоры и требует полной выплаты суммы отступных сразу и неустойки за расторжение контракта в размере € 6,3 млн.

Ранее журналист Вене Касаграндо сообщил, что «Зенит» активирует опцию выкупа игрока в размере € 25 млн. Контракт с Жерсоном согласован на пять лет. Игрок должен перейти после клубного чемпионата мира.

Жерсон вернулся в «Фламенго» в январе 2023 года, ранее он играл за клуб в период с 2019 по 2021 год. За время выступлений в команде полузащитник сыграл 250 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 34 результативные передачи.

Материалы по теме
«Зенит» закрыл сделку по Жерсону, игрок перейдёт в клуб после КЧМ — Касагранде
Стала известна главная проблема в переговорах «Зенита» и «Фламенго» по Жерсону

Самые дорогие трансферы «Зенита»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android