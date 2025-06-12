В Бразилии рассказали новые подробности о вероятном трансфере Жерсона в «Зенит»

Центральный полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсон склонен принять предложение санкт-петербургского «Зенита» о трансфере. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По информации источника, сложности заключаются в том, что сине-бело-голубые хотели договориться о рассрочке в выплатах за переход бразильца. «Фламенго», в свою очередь, не начал подобные переговоры и требует полной выплаты суммы отступных сразу и неустойки за расторжение контракта в размере € 6,3 млн.

Ранее журналист Вене Касаграндо сообщил, что «Зенит» активирует опцию выкупа игрока в размере € 25 млн. Контракт с Жерсоном согласован на пять лет. Игрок должен перейти после клубного чемпионата мира.

Жерсон вернулся в «Фламенго» в январе 2023 года, ранее он играл за клуб в период с 2019 по 2021 год. За время выступлений в команде полузащитник сыграл 250 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 34 результативные передачи.

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