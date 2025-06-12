Экс-игрок сборной Аргентины: Месси всё ещё ребёнок, когда выходит на поле

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Валери высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

Какие изменения произошли в США после прихода Месси? Все его умения, голы, волшебные моменты — но ещё и то, как он конкурирует, как он борется. Я думаю, он задаёт ориентир. Для МЛС, для молодых ребят, для других южноамериканцев, которые приезжают в лигу — он показывает, как можно приехать в лигу и конкурировать. У меня есть возможность комментировать его матчи и каждая игра с ним — это как отдельная история, правда. Он делает такие мелочи, которые никто не замечает, и делает это легко, как будто это ничего не стоит. Я люблю футбол и люблю смотреть, как аргентинец возвышает наш флаг, но при этом — делает это по-настоящему, по-правильному, с лидерством.

После каждого матча он кому-то дарит футболку! И это тоже говорит о его характере. Иногда он злится на судью — и это по-настоящему, это искренне, и это хорошо! Он всё ещё ребёнок, когда выходит на поле. Мне посчастливилось встретиться с ним, и я просто пожал ему руку и поблагодарил. Я сказал ему, что он выбрал правильное место. У него было столько стран и лиг на выбор, и вот теперь — это наш шанс наслаждаться этим и учиться у лучшего», — приводи слова Валери Goal.

Месси перешёл в «Интер Майами» в 2023 году.