39-летний Акинфеев рассказал, с чего началась его любовь к ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победах в юношеской команде армейцев, куда футболист попал раньше своего возраста.

«Я даже боюсь дома открыть коробку с медалями — там практически всё золотое. Наверное, тогда я именно заразился победами и той харизмой. Тогда действительно я понял, что эта команда — вся моя жизнь… Не думаю, что у кого-то есть программа «ты всю жизнь будешь в ЦСКА» — нет, это твой осознанный шаг. У меня любовь и преданность становились только больше и больше», — сказал Акинфеев интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года. За этот период он стал чемпионом России шесть раз, восемь раз выигрывал Кубок страны и семь раз завоёвывал национальный Суперкубок. Кроме того, голкипер имеет в своём активе победу в Кубке УЕФА.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: