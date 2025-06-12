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«Можете не сомневаться». Акинфеев раскрыл, допускал ли мысль об уходе из ЦСКА

«Можете не сомневаться». Акинфеев раскрыл, допускал ли мысль об уходе из ЦСКА
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о возможном уходе из армейского клуба по ходу своей карьеры. Отметим, вратарь выступает за основную команду ЦСКА, начиная с 2003 года, являясь её воспитанником.

«Уйти из ЦСКА? Эту мысль я сразу отметал. Никогда в жизни я никуда не хотел переходить. Если бы даже ЦСКА, не дай бог, вылетел бы в первую лигу — можете не сомневаться, я был бы там… Есть, наверное, чисто человеческие принципы и совесть. Моя совесть мне не позволит никогда в жизни предать команду, которая меня воспитала, которая меня вырастила, с которой я прошёл всё», — сказал Акинфеев интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Акинфееву 39. Он является самым титулованным российским футболистом в истории. За время карьеры он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз завоёвывал Кубок страны и семь раз выигрывал национальный Суперкубок. Также в его карьере есть победа в Кубке УЕФА.

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