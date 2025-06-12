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Стало известно, под каким номером в «Реале» будет играть новичок Трнет Александер-Арнольд

Стало известно, под каким номером в «Реале» будет играть новичок Трнет Александер-Арнольд
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Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил, что новый защитник Трент Александер-Арнольд будет выступать под 12-м номером.

В «Ливерпуле» он всю карьеру провёл под 66-м номером, однако в мадридском гранде этот номер нельзя взять, так как игроки первой команды в Испании должны носить номера с 1-го по 25-й. По этой причине Александер-Арнольд взял число, являющееся суммой двух шестёрок. Эта информация нашла подтверждение в официальной заявке «Королевского клуба» на клубный чемпионат мира.

Кроме того, отмечается, что в «Реале» не будут указывать на футболке его фамилию «Александер-Арнольд», как это делали в мерсисайдском клубе. На футболке англичанина в стане «сливочных» будет написано только имя «Трент».

Трудовое соглашение Александер-Арнольда с «Реалом» рассчитано до конца июня 2031 года. Он перешёл в испанский клуб из «Ливерпуля» в качестве свободного агента.

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