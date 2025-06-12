Акинфеев объяснил, почему готов отдать капитанскую повязку в ЦСКА, упомянув судейство

39-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением, почему готов отдать роль капитана, если новый тренер армейцев попросит об этом, а также рассказал об изменениях функций у капитанов.

«Если придёт любой другой тренер и скажет: «Слушай, Игорь, дай капитанскую повязку» — я с удовольствием её сниму и легко отдам, если так нужно будет команде. Я никогда не держался за это…

Не буду выдумывать красивые истории. Думаю, уважение ко мне сложилось за счёт большого количества лет в команде, за прошлые победы, за кубки, не побоюсь слова, за преданность.

Функции капитана со временем изменились. Капитан, даже когда подходит к главному судье — получает жёлтую карточку. Моментально. А я как вратарь не имею права подбегать к судье. Если раньше капитан мог спросить: «За что жёлтая карточка?» — то сейчас судья на тебя даже не смотрит. Просто даёт жёлтую… Остаётся только капитану коммуницировать команду с тренером. Есть какие-то вопросы — кому-то помочь, организовать встречу. Кто-то боится подойти — подходишь, говоришь. Если мы видим: что-то у нас не идёт, что-то сломалось в команде — подходим к главному тренеру: «Слушай, давай выходной дадим. Или наоборот — командный ужин устроим», — сказал Акинфеев интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Акинфеев является капитаном армейцев с 2008 года, когда бывший тренер красно-синих Валерий Газаев передал ему повязку после Сергея Игнашевича.

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