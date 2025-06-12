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«Галатасарай» объявил о начале переговоров с Лероем Зане. Футболист уже прибыл в Стамбул

«Галатасарай» объявил о начале переговоров с Лероем Зане. Футболист уже прибыл в Стамбул
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«Галатасарай» объявил о начале переговоров с вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Зане. Также турецкий клуб сообщил, что футболист уже прибыл в Стамбул.

«Начались официальные переговоры с футболистом Лероем Зане относительно его перехода в наш клуб. Лерой Зане, с которым мы начали переговоры о трансфере, находится в Стамбуле!» — написал «Галатасарай» на странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Зане подпишет с чемпионами Турции контракт до лета 2028 года. Ожидается, что футболист покинет свой нынешний клуб ещё до старта клубного чемпионата мира 2025 года в США. Напомним, контракт Зане с «Баварией» истекает в июне 2025 года.

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