Стал известен английский гранд, который готов подписать Родриго из «Реала»

Лондонский «Арсенал» на данный момент является единственным клубом, который серьёзно настроен подписать вингера мадридского «Реала» Родриго Гоэса. Об этом сообщает издание The Athletic

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета тщательно изучил игру бразильца и уверен в необходимости его трансфера уже в текущее межсезонье. Баскский специалист видит в Родриго суперзвезду, способную закрыть левый фланг атаки лондонской команды. Отмечается, что «Реал» будет просить за трансфер бразильца € 100 млн.

Родриго принял участие в 50 встречах во всех соревнованиях, отметившись 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Родриго с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.

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