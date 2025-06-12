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Стала известна позиция Анчелотти по возможному переходу Жерсона в «Зенит»

Стала известна позиция Анчелотти по возможному переходу Жерсона в «Зенит»
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Полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсон обсуждал с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти свой возможный переход в «Зенит», сообщает ESPN.com.br.

Жерсон дважды связывался с итальянским наставником, чтобы убедиться, что переезд в российский чемпионат не отразится на его перспективах в сборной Бразилии.

Первый разговор с Анчелотти состоялся за день до матча отборочного цикла против Эквадора в Гуаякиле. Позже, когда переговоры с «Зенитом» продвинулись, Жерсон вновь связался с тренером в минувшие выходные, пока сборная готовилась к встрече с Парагваем.

Отмечается, Анчелотти заверил игрока, что тот пользуется авторитетом в команде и что лига, в которой он выступает, не станет препятствием для будущих вызовов в сборную.

Ранее сообщалось, что «Зенит» активирует опцию выкупа игрока в размере € 25 млн. Сам футболист, как сообщается, подпишет с сине-бело-голубыми контракт на пять лет.

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