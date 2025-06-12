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Игорь Акинфеев сделал заявление о возможном тренерстве после завершения карьеры

Игорь Акинфеев сделал заявление о возможном тренерстве после завершения карьеры
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о потенциальной работе тренером по окончании профессиональной футбольной карьеры.

«Всегда говорил, что я не хочу становиться тренером, но прошли годы. Понимаю, что карьера закончится, и я пойду учиться на лицензию. Если клубу я буду нужен, — конечно, помогу. Но сразу говорю: никуда больше не пойду», — сказал Акинфеев интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Акинфееву 39 лет. Российский голкипер выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года и является самым титулованным футболистом в истории России. За этот период он шесть раз завоевывал титул чемпиона России, восемь раз становился обладателем Кубка страны и семь раз выигрывал национальный Суперкубок. Кроме того, голкипер стал победителем Кубка УЕФА.

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