Сборная России показала, что происходило в раздевалке в перерыве матча с Беларусью

Сборная России показала, что происходило в раздевалке национальной команды во время товарищеского матча с Беларусью. Встреча прошла в Минске на Национальном футбольном стадионе и завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:1.

Покер в этой встрече оформил Ярослав Гладышев. Форвард забил два гола в первом тайме и два во втором.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале сборной России.

Ранее сообщалось, что Гладышев стал первым игроком, оформившим покер в составе сборной России с 2019 года. Тогда в матче с Сан-Марино покер сделал форвард Артём Дзюба (9:0).

Также Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, забившим четыре и более гола за один матч. Ранее это удавалось Олегу Саленко и Артёму Дзюбе.