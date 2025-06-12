Сборная России показала, что происходило в раздевалке в перерыве матча с Беларусью
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Сборная России показала, что происходило в раздевалке национальной команды во время товарищеского матча с Беларусью. Встреча прошла в Минске на Национальном футбольном стадионе и завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
Покер в этой встрече оформил Ярослав Гладышев. Форвард забил два гола в первом тайме и два во втором.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале сборной России.
Ранее сообщалось, что Гладышев стал первым игроком, оформившим покер в составе сборной России с 2019 года. Тогда в матче с Сан-Марино покер сделал форвард Артём Дзюба (9:0).
Также Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, забившим четыре и более гола за один матч. Ранее это удавалось Олегу Саленко и Артёму Дзюбе.
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