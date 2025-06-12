Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России показала, что происходило в раздевалке в перерыве матча с Беларусью

Сборная России показала, что происходило в раздевалке в перерыве матча с Беларусью
Комментарии

Сборная России показала, что происходило в раздевалке национальной команды во время товарищеского матча с Беларусью. Встреча прошла в Минске на Национальном футбольном стадионе и завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

Покер в этой встрече оформил Ярослав Гладышев. Форвард забил два гола в первом тайме и два во втором.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале сборной России.

Ранее сообщалось, что Гладышев стал первым игроком, оформившим покер в составе сборной России с 2019 года. Тогда в матче с Сан-Марино покер сделал форвард Артём Дзюба (9:0).

Также Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, забившим четыре и более гола за один матч. Ранее это удавалось Олегу Саленко и Артёму Дзюбе.

Материалы по теме
Таких хет-триков у России не было! А потом Гладышев забил Беларуси ещё — и вошёл в историю
Таких хет-триков у России не было! А потом Гладышев забил Беларуси ещё — и вошёл в историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android