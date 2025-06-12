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Лерой Зане назвал причину перехода в «Галатасарай» из «Баварии», обратившись к руководству

Лерой Зане назвал причину перехода в «Галатасарай» из «Баварии», обратившись к руководству
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Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Зане, прилетевший в Стамбул для завершения переговоров о переходе в «Галатасарай», дал первые комментарии клубному телевидению турецкого гранда.

«Атмосфера меня очень впечатлила. На стадионе была очень шумная обстановка. Конечно, это оказало значительное влияние на моё решение. Я с нетерпением жду своей первой игры перед болельщиками «Галатасарая».

Конечно, у меня было много предложений, но «Галатасарй» произвёл на меня самое приятное впечатление. И атмосфера, и величие клуба, их желание получить меня, интерес, который они проявляли ко мне, оказали большое влияние на моё решение. Поэтому я с уверенностью принял решение перейти в «Галатасарай». Я хотел бы поблагодарить нашего президента Дурсуна Озбека, главного тренера Окана Бурука и господина Абдуллаха Кавукджу (генеральный директор «Галатасарая». — Прим. «Чемпионата») за то, что доставили меня сюда и проявили ко мне интерес», — приводит слова Зане официальный сайт жёлто-красных.

Фото: Официальный сайт «Галатасарая»

Ранее сообщалось, что Зане подпишет контракт с чемпионами Турции сроком до лета 2028 года. Отмечается, что футболист покинет свой текущий клуб до начала клубного чемпионата мира 2025 года в США. Напоминаем, что действующий контракт Зане с «Баварией» заканчивается в июне 2025 года.

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