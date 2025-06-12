«Бавария» начала переговоры с трансферной целью «Челси» и «Арсенала» — Sky Sport Germany

Спортивные директоры «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд начали продвинутые переговоры с представителями нападающего «Атлетика» Нико Уильямса, сообщает издание Sky Sport Germany.

По информации источника, сам футболист не против перейти в немецкий гранд, хотя и склоняется к продлению контракта с баскским клубом. В связи с этим агенты вингера представили мюнхенцам требования по вероятной зарплате чемпиона Европы, которые составляют около € 20 млн в год до вычета налогов. Ориентировочная стоимость, за которую бискайцы могут отпустить 22-летнего испанца составляет € 60-65 млн.

Ранее сообщалось, с игроком сборной Испании намерены провести переговоры лондонские «Арсенал» и «Челси». Кроме того, минувшим летом вингер был близок к трансферу в «Барселону».

У Нико действующий контракт с клубом из Бильбао, который рассчитан до 2027 года. Всего за карьеру на клубном уровне младший Уильямс провёл 167 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 30 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн.

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