«Фламенго» может подать в суд на Жерсона на фоне его возможного перехода в «Зенит»

«Фламенго» и бразильский полузащитник Жерсон могут начать судебные разбирательства из-за возможного перехода футболиста в «Зенит», сообщает Bolavip.

Во время продления контракта в апреле этого года «Фламенго» снизил сумму отступных для Жерсона до € 25 млн и авансом выплатил ему часть средств, связанных с имиджевыми правами — в рамках соглашения до 2030 года.

«Фламенго» считает, что игрок должен вернуть эти деньги. Однако, как сам Жерсон, так и «Зенит» считают, что не обязаны выплачивать никакой компенсации по имиджевым правам.

Таким образом, возможно судебное разбирательство между игроком и клубом. Речь идёт о сумме в € 6,3 млн. Но это не мешает переходу полузащитника в российскую команду. Если «Фламенго» выиграет дело, он получит эти 40 миллионов уже после трансфера.