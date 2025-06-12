Лерой Зане высказался о болельщиках турецкого «Галатасарая»

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Зане, прилетевший в Стамбул для завершения переговоров о переходе в «Галатасарай», поделился впечатлениями о болельщиках турецкого клуба.

«Во-первых, я невероятно счастлив. Я не могу описать своё счастье. Я слышу фанатов, и сейчас это совсем другое чувство. В двух словах, я должен сказать, что я невероятно счастлив быть здесь.

Я уже играл здесь раньше. Была невероятная атмосфера, невероятная обстановка. Понятное дело, фанатов было невероятно много, и они очень громко относились ко мне. Я очень рад, что теперь они будут за меня, и я буду очень рад сыграть перед болельщиками «Галатасарая» в первом матче за этот клуб. В первую очередь, я им очень благодарен. Очень важно приехать сюда в такое время. Это много значит для меня. Поэтому я им благодарен. Я очень рад, что встречусь с ними, что буду с ними вместе. Большое им спасибо», — приводит слова Зане официальный сайт «Галатасарая».

Ранее появлялась информация, что 29-летний Лерой Зане подпишет контракт с неизменным чемпионом Турции в трёх последних сезонах сроком до лета 2028 года, при этом вингер покинет мюнхенскую «Баварию» до старта клубного чемпионата мира 2025 года в США.

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