«Краснодар» стал лучшим клубом сезона РПЛ по количеству голов игроков, вышедших на замену

Статистический оператор «РУСТАТ» опубликовал рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по количеству голов, забитых вышедшими на замену игроками в прошедшем сезоне-2024/2025.

Лидером по этому показателю стал новый чемпион России «Краснодар», в активе которого 14 голов в исполнении девяти игроков-«джокеров». На второй строчке оказался серебряный призёр петербургский «Зенит», забивший 11 мячей восемью вышедшими на замену футболистами. Тройку лучших замкнули подмосковные «Химки», оформившие 10 голов с замен.

Худшим в лиге по этому показателю стал грозненский «Ахмат», на счету которого два гола вышедшими на замену игроками. По три таких забитых мяча у махачкалинского «Динамо», «Оренбурга», «Пари НН» и «Факела».

Видео: «Краснодар» — чемпион. «Спартак» и Станкович. ПЛН #102