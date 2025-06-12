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Виктор Онопко оценил качества защитника ЦСКА и сборной России Джамалутдина Абдулкадырова

Виктор Онопко оценил качества защитника ЦСКА и сборной России Джамалутдина Абдулкадырова
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Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о футбольных качествах дебютанта национальной команды — 20-летнего центрального защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Он мне нравится. Я его в тренировочном процессе увидел в первый раз. Он, конечно, долго не играл за ЦСКА. Но у него очень хорошие физические данные, смело идёт в отбор, неплохая левая нога, что ценно для защитника. Но на него ещё нужно будет посмотреть в игре, всё-таки тренировки — это немного другое. Мы действительно вызываем много новых и молодых футболистов. Уверен, что для них приехать в сборную России — большая честь. Хотя по некоторым, если ещё брать предыдущие сборы, было видно, что они себя в национальной команде чувствуют немного нервозно. Но по Абдулкадырову я такого не скажу. Поэтому то, что я пока увидел, мне понравилось», — приводит слова Онопко Legalbet.

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров в прошедшем сезоне провёл за красно-синих три матчах в РПЛ и один в Кубке России. В июне 2025 года футболист был впервые в карьере вызван в сборную России и дебютировал за неё 10 июня в выездной встрече с национальной командой Беларуси (4:1). Абдулкадыров вышел в стартовом составе и был заменён после первого тайма, к этому моменту счёт был 3:0 в пользу сборной России.

Видео: Карпин перед матчем Беларусь – Россия

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