Виктор Онопко: Сафонов своей работой и игрой всё доказал. Его неслучайно купили в «ПСЖ»

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о голкипере национальной команды и французского «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Матвей своим трудом, своей работой и игрой всё доказал. Его неслучайно купили в «ПСЖ». Попасть в такую команду — дорогого стоит. За ним явно следили, и он обратил на себя внимание. Для России и нашего футбола — это, конечно, очень важно. У нас же в целом футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов, очень мало. Но прежде всего это достижение Сафонова. И мы очень рады, что он наконец приехал в сборную. Считаю, что это большой плюс для всех», — приводит слова Онопко Legalbet.

26-летний вратарь сборной России Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из «Краснодара» во французский «ПСЖ». За сезон в составе парижан Сафонов сыграл в 17 матчах во всех турнирах с 13 пропущенными мячами (семь «сухих» игр) и завоевал четыре трофея — Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

6 июня Сафонов защищал ворота сборной России в домашней товарищеской встрече со сборной Нигерии (1:1). В предыдущий раз он играл в национальной команде 7 июня 2024 года.

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