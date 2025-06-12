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Виктор Онопко: Сафонов своей работой и игрой всё доказал. Его неслучайно купили в «ПСЖ»

Виктор Онопко: Сафонов своей работой и игрой всё доказал. Его неслучайно купили в «ПСЖ»
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Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о голкипере национальной команды и французского «ПСЖ» Матвее Сафонове.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Матвей своим трудом, своей работой и игрой всё доказал. Его неслучайно купили в «ПСЖ». Попасть в такую команду — дорогого стоит. За ним явно следили, и он обратил на себя внимание. Для России и нашего футбола — это, конечно, очень важно. У нас же в целом футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов, очень мало. Но прежде всего это достижение Сафонова. И мы очень рады, что он наконец приехал в сборную. Считаю, что это большой плюс для всех», — приводит слова Онопко Legalbet.

26-летний вратарь сборной России Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из «Краснодара» во французский «ПСЖ». За сезон в составе парижан Сафонов сыграл в 17 матчах во всех турнирах с 13 пропущенными мячами (семь «сухих» игр) и завоевал четыре трофея — Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

6 июня Сафонов защищал ворота сборной России в домашней товарищеской встрече со сборной Нигерии (1:1). В предыдущий раз он играл в национальной команде 7 июня 2024 года.

Видео: Как Сафонова встретили на праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ

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