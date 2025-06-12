«Краснодар» иронично отреагировал на лидерство в рейтинге по голам вышедших на замену

Официальный телеграм-канал чемпиона России «Краснодара» отреагировал на лидерство «быков» по итогам сезона в рейтинге клубов по количеству голов, забитых вышедшими на замену игроками.

«Когда говорят, что «Краснодар» в сезоне тащил один футболист», — гласит подпись пресс-службы «Краснодара» к ссылке на рейтинг по числу голов игроков-«джокеров», снабжённая подмигивающим эмодзи.

Ранее статистический оператор «РУСТАТ» опубликовал рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по количеству голов, забитых вышедшими на замену игроками в сезоне-2024/2025. «Краснодар» находится в нём на первом месте с 14 голами, которые были забиты девятью вышедшими на замену игроками — это также максимальный показатель в лиге. Занимающий второе место «Зенит» забил с замен 11 мячей восемью футболистами.

Видео: История ФК «Краснодар»