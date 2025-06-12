Мор: Батраков и Кисляк через год-два будут готовы к отъезду в солидный европейский клуб

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах 20-летнего атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и 19-летнего хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

«На мой взгляд, Батраков соответствует уровню сильных клубов, способных бороться за чемпионство. Если у него не будет травм и не будет спада, то через год он может полноценно дебютировать в серьёзном европейском клубе и бороться за место в стартовом составе.

Также мне нравится прогресс Кисляка. Если он продолжит в том же духе, то через один‑два года тоже будет готов к отъезду в солидный европейский клуб», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в прошедшем сезоне провёл в составе железнодорожников 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и выполнил 10 ассистентских действий. На счету Матвея Кисляка из ЦСКА 33 игры во всех турнирах, четыре забитых мяча и один результативный пас.

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