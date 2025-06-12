Марцел Личка отказал ЦСКА, «Индиана» вышла вперёд в серии финала НБА. Главное к утру

Бывший главный тренер московского «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка отказался возглавить ЦСКА, «Индиана Пэйсерс» выиграла третий матч и вышла вперёд в финальной серии плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер», российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко может сменить клуб в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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