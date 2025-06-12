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12 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, НБА, мини-футбол, переходы НХЛ, теннис

Марцел Личка отказал ЦСКА, «Индиана» вышла вперёд в серии финала НБА. Главное к утру
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Бывший главный тренер московского «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка отказался возглавить ЦСКА, «Индиана Пэйсерс» выиграла третий матч и вышла вперёд в финальной серии плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер», российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко может сменить клуб в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Марцел Личка не возглавит ЦСКА. Тренер взял паузу на работу в России.
  2. «Индиана» обыграла «Оклахому» и вышла вперёд в серии финала плей-офф НБА.
  3. Нападающий Владимир Тарасенко может быть обменян из «Детройта».
  4. «Галатасарай» объявил о начале переговоров с Лероем Зане. Футболист уже прибыл в Стамбул.
  5. «Фламенго» может подать в суд на Жерсона на фоне его возможного перехода в «Зенит».
  6. «Черноморец» предоставил необходимые гарантии для участия в Первой лиге — 2025/2026.
  7. «Манчестер Сити» объявил об уходе Скотта Карсона, вратарь провёл два матча за шесть лет.
  8. Гол Касорлы помог «Овьедо» выйти в финал стыковых матчей за выход в Ла Лигу.
  9. Юлия Путинцева и Елена Рыбакина вышли в четвертьфинал парного турнира в Лондоне.
  10. «Ухта» обыграла «Газпром-Югра» и сравняла счёт в финальной серии ЧР по мини-футболу.
  11. Саммер Макинтош установила третий мировой рекорд за 5 дней чемпионата Канады по плаванию.
  12. Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 11 июня.
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