Защитник сборной России Турпал-Али Ибишев оценил игру с Беларусью

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Турпал-Али Ибишев высказался о товарищеском матче национальной команды с Беларусью (4:1). В составе россиян покер оформил нападающий Ярослав Гладышев, за Беларусь единственный гол забил защитник Вадим Пигас.

«В целом я скажу, что игра прошла очень хорошо. Думаю, что мы заслуженно выиграли. Все ребята в нашей команде бились от первой до последней минуты, отсюда и такой результат матча — победа России с крупным счётом.

В марте у меня уже был выход на поле против Гренады. Теперь второй раз вышел на поле и сыграл против Беларуси. И по второму выходу на поле в составе сборной могу сказать, что уже привык к игре за неё. Конечно, всегда есть к чему стремиться. Но главное, что мы смогли одержать победу с крупным счётом, показали хороший футбол. Можно с хорошим настроением заканчивать сезон и скоро начинать подготовку к следующему», — приводят слова Ибишева «Известия».