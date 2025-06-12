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Защитник сборной России Турпал-Али Ибишев оценил игру с Беларусью

Защитник сборной России Турпал-Али Ибишев оценил игру с Беларусью
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Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Турпал-Али Ибишев высказался о товарищеском матче национальной команды с Беларусью (4:1). В составе россиян покер оформил нападающий Ярослав Гладышев, за Беларусь единственный гол забил защитник Вадим Пигас.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«В целом я скажу, что игра прошла очень хорошо. Думаю, что мы заслуженно выиграли. Все ребята в нашей команде бились от первой до последней минуты, отсюда и такой результат матча — победа России с крупным счётом.

В марте у меня уже был выход на поле против Гренады. Теперь второй раз вышел на поле и сыграл против Беларуси. И по второму выходу на поле в составе сборной могу сказать, что уже привык к игре за неё. Конечно, всегда есть к чему стремиться. Но главное, что мы смогли одержать победу с крупным счётом, показали хороший футбол. Можно с хорошим настроением заканчивать сезон и скоро начинать подготовку к следующему», — приводят слова Ибишева «Известия».

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